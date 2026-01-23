Через 15 лет после Фукусимы Япония возвращает в строй крупнейшую АЭС мира

23 января 2026, 12:15

Спустя 15 лет после катастрофы на АЭС «Фукусима-1» Япония возобновила работу атомной электростанции Касивадзаки-Карива - крупнейшей АЭС в мире, остановленной после аварии 2011 г., ставшей самой масштабной со времен Чернобыля.

Как сообщает BBC, власти одобрили запуск шестого реактора станции, расположенной к северо-западу от Токио, несмотря на сохраняющуюся обеспокоенность местных жителей вопросами безопасности. Эксплуатация реактора должна начаться уже в следующем месяце. Седьмой реактор, по планам, будет введен не ранее 2030 г., тогда как остальные пять могут быть окончательно выведены из эксплуатации.11 марта 2011 г. в Японии в результате сильнейшего в истории страны землетрясения и последовавшего за ним цунами на АЭС «Фукусима» произошла радиационная авария. Радиус зоны отчуждения составил 30 км. Во время взрыва погибших не было, а количество эвакуированных превысило 150.000 человек.