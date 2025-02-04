США заморозили российские $2 млрд на строительство турецкой атомной станции

4 февраля 2025, 13:15

Минюст США заморозило $2 млрд, поступившие из России на счета в банке JPMorgan, которые должны были пойти на строительство первой в Турции атомной электростанции (АЭС) «Аккую».

Об этом пишет The Wall Street Journal, со ссылкой на источники. Отмечается, что Газпромбанк должен был представить на строительство АЭС кредит суммой в $9 млрд: летом 2022 г. $3 млрд были переведены на «счет атомной станции в (турецком государственном банке) Ziraat» через Citigroup и еще ок. $2 млрд были перечислены через JPMorgan. Следующий платеж должен был также составить $2 млрд, однако он был заморожен по решению Минюста США.



В 2024 г. США рассматривали возможность конфисковать эту сумму, но уходящая администрация Байдена решила заморозить деньги, чтобы «не злить Турцию».



АЭС «Аккую», которая будет состоять из 4 энергоблоков, строится «Росатомом» в провинции Мерсин на побережье Средиземного моря. 27 апреля 2023 г., с участием Эрдогана и Путина, состоялась церемония открытия «Аккую», которая получила первую партию ядерного топлива. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС должен состояться в 2025 г.

