Китай вышел на первое место в мире по мощности АЭС

20 апреля 2026, 9:15

Общая установленная мощность атомных электростанций в Китае достигла 125 млн кВт, по этому показателю страна вышла на первое место в мире.

Об этом сообщает Global Times, со ссылкой на «Доклад о развитии ядерной энергетики Китая за 2026 год».Согласно документу, в КНР находятся в коммерческой эксплуатации 60 энергоблоков АЭС. Еще 36 энергоблоков находятся на стадии строительства, на их долю приходится более половины от общемирового показателя возводимых ядерных реакторов. Кроме того, 16 энергоблоков получили одобрение властей и ожидают начала работ. В докладе отмечается, что в 2026 г. Китай уже начал строительство двух новых энергоблоков, а до конца года планирует сдать в эксплуатацию 7 установок.