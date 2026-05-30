GIGABYTE MO27Q28GR 27” QHD 280 Гц — новий OLED-монітор для ігор

Ще кілька років тому OLED-дисплеї здебільшого сприймалися як дороге рішення з обмеженим колом користувачів.

Сьогодні ж ця технологія впевнено переходить у категорію масових інструментів для вимогливих геймерів і творців контенту. Яскравим прикладом такого переходу став новий GIGABYTE MO27Q28GR від GIGABYTE — монітор, який поєднує швидкість, глибоку картинку та універсальність для різних сценаріїв використання.

MO27Q28GR побудований навколо 27-дюймової OLED-матриці з роздільною здатністю QHD і частотою оновлення 280 Гц. Така комбінація сьогодні фактично стала “золотою серединою” для ігрових ПК.

QHD-формат дає чітке та деталізоване зображення, не перевантажуючи відеокарту, а висока частота оновлення забезпечує надзвичайно плавну картинку в динаміці. Це особливо важливо в кіберспортивних проєктах, де кожна мілісекунда впливає на результат.

OLED-матриця майже миттєво оновлює кадри, завдяки чому рух у грі виглядає максимально чисто та без розмиття. У швидких тайтлах на кшталт CS2, Valorant чи Apex Legends різниця помітна одразу — прицілювання стає точнішим, а сцени сприймаються стабільніше.



Сильна сторона OLED полягає не лише у швидкості, а й у візуальному досвіді. Абсолютний чорний, дуже висока контрастність і коректна передача HDR створюють відчуття “живої” картинки, недосяжної для класичних LCD.

У цій моделі застосовано технологію RealBlack Glossy WOLED, що допомагає зберігати глибину чорного та насиченість кольорів навіть у добре освітлених приміщеннях. Тіні залишаються деталізованими, а контраст не “пливе” під впливом зовнішнього світла.

Під час перегляду HDR-контенту додатково розкривається система HyperNits. Яскраві сцени — неонові міста, вибухи чи сонячні промені — виглядають об’ємно та насичено, але без пересвічених ділянок. Це додає зображенню кінематографічного ефекту.



MO27Q28GR отримав набір технологій, спрямованих не на “галочки в характеристиках”, а на практичний комфорт.

Tactical Switch 2.0 дозволяє швидко перемикати профілі зображення під різні ігри або задачі. Ultra Clear покращує сприйняття швидких рухів, роблячи динамічні сцени більш читабельними.

Окремо варто згадати OLED VRR Anti-Flicker — функцію, що зменшує мерехтіння під час нестабільної частоти кадрів. У результаті очі менше втомлюються навіть після тривалих сесій гри чи роботи.

Питання довговічності OLED давно є одним із ключових для користувачів. У цій моделі виробник реалізував систему AI OLED Care, яка автоматично відстежує стан панелі та застосовує захисні алгоритми без участі користувача.

Додатково монітор оснащено безвентиляторним охолодженням і продуманим тепловідведенням. Це знижує робочі температури, підвищує стабільність і робить пристрій повністю безшумним у роботі.



Хоча модель позиціонується як ігрова, її можливості виходять далеко за межі геймінгу. OLED-панель із точною передачею кольору добре підходить для роботи з фото, відео та графікою, а також для перегляду фільмів і серіалів.

AI Picture Mode автоматично адаптує параметри зображення під тип контенту, тож користувачеві не потрібно вручну змінювати налаштування.

Серед інтерфейсів — HDMI 2.1, DisplayPort і USB Type-C, а також підтримка KVM-перемикача для зручної роботи з кількома пристроями. Монітор також повністю сумісний із консолями PlayStation 5 та Xbox Series X.

GIGABYTE MO27Q28GR від GIGABYTE — це OLED-монітор нового покоління, який поєднує високу частоту оновлення, виразне HDR-зображення та набір сучасних інтелектуальних функцій.

Він орієнтований не лише на геймерів, а й на всіх, хто працює з візуальним контентом і цінує якість картинки в повсякденному використанні.

