Ігровий QHD-монітор Samsung Odyssey OLED G5

Новинка являє собою класичний монітор з пласкою OLED-матрицею, що має роздільну здатність QHD 2560х1440 пікселів та кути огляду 178°/178°.

Швидкість відгуку матриці 0,03 мс та частота оновлення 180 Гц дають можливість грати в найбільш динамічні комп’ютерні ігри без найменших затримок, отримуючи значну перевагу над суперниками. До того ж, підтримка технологій AMD FreeSync Premiumта та G-Sync забезпечує синхронізацію графічного процесора та дисплея, усуваючи нестабільність, відставання екрану та розриви зображення. Ще однією суттєвою перевагою для геймерів є підтримка Super Arena Gaming UX — фірмового ігрового інтерфейсу від Samsung, що пропонує гравцям швидкий доступ до ключових ігрових налаштувань просто на екрані без необхідності заглиблюватися в складні меню.Матриця, побудована за технологією органічних світлодіодів та оснащена підтримкою технології розширеного динамічного діапазону HDR10, забезпечує неперевершено реалістичну передачу кольорів з підтримкою мільярда відтінків і статичною контрастністю дисплея 1000000:1. Покриття екрану Glare Free гарантує відсутність відблисків й забезпечує комфорт під час роботи чи розваг. Чорний матовий пластик і сучасний агресивний дизайн підкреслюють приналежність цього монітора до геймерської лінійки та роблять його справжньою прикрасою для будь-якого комп’ютерного столу.