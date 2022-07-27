Рынок OLED-телевизоров растет на 17,2% в год

27 июля 2022, 13:35

Ожидается, что к 2028 году объем рынка OLED-телевизоров с среднегодовым темпом роста 17,2% достигнет 22,63 млрд долларов США, говорится в исследовании рынка Brandessence.

OLED TV — это технология телевизионных дисплеев, поддерживающая характеристики органических светоизлучающих диодов (OLED). В OLED-телевизорах используется технология отображения, называемая OLED (органические светоизлучающие диоды), которая позволяет отображать более яркие, эффективные, тонкие, гибкие дисплеи с более высокой контрастностью и более высокой частотой обновления, чем любой из ЖК-дисплеев.

OLED-телевизоры обеспечивают наилучшее качество изображения. OLED-дисплеи состоят из органического полупроводникового материала, который образует светоизлучающие диоды. Два проводника зажаты между двумя тонкими органическими пленками, образуя дисплей. При этом олед телевизор излучает яркий свет, когда ток проходит между конструкциями. Кроме того, OLED-дисплеи имеют угол обзора до 160 градусов углы обзора даже при ярком свете. Они также используют всего от двух до десяти вольт.

Некоторыми из ключевых игроков на мировом рынке OLED-телевизоров являются:

Samsung Electronics,

LG Display,

BOE Technology,

AU Optronics,

Universal Display Corporation,

Panasonic,

Konka Group,

Haier Group,

Sony Corporation,

Philips,

Changlong

и другие.

Рынок OLED-телевизоров в основном определяется такими факторами, как растущая тенденция к использованию передовой бытовой электроники и быстрой цифровизации.

Совокупные продажи OLED-панелей для телевизоров с 2013 года достигли 1 миллиона единиц в 2016 году, 5 миллионов штук в 2018 году, 10 миллионов единиц в 2020 году и 20 миллионов штук в 2021 году.

Потребительский спрос также быстро рос в последние несколько лет, что указывает на то, что аналогичный спрос будет продолжать расти в ближайшие годы, создавая огромный спрос на рынке.

Кроме того, быстрая цифровизацияобразования в школах для продвижения цифрового обучения во всем мире, по прогнозам, также увеличит спрос на OLED-телевизоры. В последние несколько летподдерживающие инициативы, предпринятые различными правительствами для поддержки цифровизации в сфере образования, также дополняют рост рынка.

Тем не менее, есть только несколько крупных игроков, таких как Samsung и LG, которые могут легко манипулировать ценами, поэтому необходима конкуренция, чтобы со временем снижать цены, а основной проблемой для новых игроков является высокая стоимость производство для исследований и разработок. Несмотря на это, снижение затрат будет играть важную роль в прибыльных возможностях роста. Конкуренция между OLED и LCD открывает широкие возможности для бизнеса. Технология OLED предлагает множество преимуществ, основными из которых являются энергоэффективность и экологичность.