Телевизоры BRAVIA OLED серии A1 уже в Украине

26 июля 2017, 10:15

В Украине стартовали продажи OLED-телевизоров с поддержкой 4K HDR от Sony.

BRAVIA OLED серии A1 предлагают абсолютно новый уровень впечатлений от просмотра благодаря сочетанию высококачественного OLED-дисплея, процессора X1 Extreme, уникальной акустической системы в телевизорах с большим размером экрана (55, 65 и 77 дюймов ) и современного оригинального форм-фактора.

В телевизорах серии A1 используется OLED-дисплей, содержащий более 8 миллионов самосветящихся пикселей. Он обеспечивает удивительно реалистичную передачу цветов (в том числе беспрецедентно глубокий черный) и широкий угол обзора. Процессор X1 Extreme с высокой точностью управляет огромным массивом пикселей и расширяет возможности OLED-дисплея, улучшая передачу 4K HDR изображения.

BRAVIA OLED серии A1 являются первыми телевизорами в линейке Sony с большим размером экрана, в которых звук излучается самим экраном, а не динамиками. Используя преимущества конструкции OLED-дисплея, компания Sony разработала новую акустическую технологию Acoustic Surface™, в которой звук передается всей плоскостью экрана. Силовые приводы, расположенные на тыльной стороне телевизора и вызывающие звуковые вибрации, транслируют звук через всю поверхность экрана, а передача низких частот поддерживается сабвуфером, встроенным в подставку. Таким образом, картинка и звуковое сопровождение воспринимаются как единое целое, что недостижимо в обычных телевизорах. Технология OLED также обеспечивает широчайший угол обзора, что позволяет наслаждаться отличным изображением из любой части комнаты.



Кроме того, технология Acoustic Surface позволила отказаться от привычного размещения динамиков по контуру корпуса и применить передовые конструктивные решения. Результатом стал уникальный форм-фактор без привычной подставки телевизора.

Телевизоры диагональю 55 и 65 дюймов уже доступны на украинском рынке по цене 159 999 грн и 199 999 грн соответственно. Модель 77 дюймов появится в украинских магазинах до конца года.