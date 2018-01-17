Sony анонсировала новую линейку OLED и 4K HDR-телевизоров

17 января 2018, 13:45

Новейшие телевизоры серий AF8 и XF90, созданные с использованием запатентованных инноваций Sony, позволят насладиться максимальным качеством изображения в формате 4K HDR.В 2017 году компания Sony представила линейку 4K HDR телевизоров BRAVIA OLED серии A1, которые были позитивно оценены покупателями, так и экспертами рынка. В основе успеха лежит сочетание оригинального монолитного дизайна, высококачественного изображения OLED-экрана и реалистичного звука, который передается всей поверхностью экрана благодаря технологии Acoustic Surface.На выставке CES 2018 компания Sony представила новые высокотехнологичные OLED-телевизоры серии AF8 для более широкой аудитории. В них использовануникальный процессор обработки изображения Sony 4K HDR X1 Extreme, а также технология Acoustic Surface, дополняющая качественную картинку захватывающе реалистичным звуком.Благодаря OLED-экрану телевизоры серии AF8 обеспечивают поразительную детализацию изображения, глубокий черный цвет, насыщенные и реалистичные цвета, а также максимально широкий угол обзора. Уже больше полувека компания Sony разрабатывает технологии для обработки видео. Полученный опыт позволил нам создать систему, максимально точно управляющую 8 миллионами пикселей на OLED-экране для получения непревзойденного по качеству изображения в формате 4K HDR. В дополнение к этому, технология Acoustic Surface переносит источник звука прямо на экран, создавая захватывающий эффект для зрителя. Монолитный дизайн дает возможность избавиться от привычных динамиков, чтобы зритель видел перед собой только качественную картинку и ничего лишнего. Минимальный размер подставки телевизора серии AF8 позволяет без проблем установить его где угодно.Параллельно с этим в 2018 году компания Sony расширит линейку ЖК-телевизоров, чтобы удовлетворить растущий спрос на 4K HDR-модели высокого класса с большим экраном. Одной из таких новинок станут телевизоры серии XF90 с диагональю экрана 75, 65, 55 и 49 дюймов, которые оснащены передовым процессором X1 Extreme.Чем больше экран, тем сильнее будут заметны нечеткие элементы изображения, особенно в динамичных сценах. Чтобы справиться с этой проблемой, в телевизорах серии XF90 используется новая технология X-Motion Clarity для четкой и плавной передачи динамичных сцен. В основе технологии X-Motion Clarity лежит запатентованный алгоритм локального затемнения ЖК-экрана от Sony. Такой алгоритм позволяет эффективно управлять яркостью, оптимизируя ее длительность. В итоге зритель получает четкое и плавное изображение практически без ущерба для яркости.Обе новые серии, AF8 и XF90, также поддерживают стандарт Dolby Vision — HDR-формат, разработанный компанией Dolby Laboratories. Он еще больше обогащает зрительное восприятие за счет поразительно ярких светлых участков, глубоких темных оттенков и натуральной цветопередаче.Также компания Sony объявила, что в 2018 году в продаже появятся и другие 4K HDR-телевизоры. Даты доступности на украинском рынке и стоимость будут анонсированы позже.Новые модели телевизоров Sony и их основные характеристики:OLED-телевизор серии AF8 (размер экрана 65 и 55 дюймов)• OLED-матрица с 8 миллионами самосветящихся пикселей значительно улучшает качество изображения благодаря реалистичной передаче цветов (включая беспрецедентно глубокий черный) и широкому углу обзора.• Процессор 4K HDR X1 Extreme обеспечивает непревзойденное качество картинки за счет трех технологий: HDR-ремастеринг на основе объектов, Super Bit Mapping 4K HDR и обработка с помощью двух баз данных.• Технология Acoustic Surface — высококачественный звук исходит из самого экрана по всей его площади. Таким образом, картинка и звуковое сопровождение воспринимаются как единое целое, что недостижимо в обычных телевизорах.• Технология TRILUMINOS Display еще больше повышает яркость и точность передачи оттенков.• Минималистичный дизайн: телевизоры AF8 выполнены в элегантном и минималистичном стиле, который не отвлекает зрителя от самого важного — изображения. Миниатюрная подставка позволяет легко установить телевизор AF8 практически в любом месте.• Платформа Android TV позволяет исследовать мир кино, музыки, фотографий, игр и предоставляет множество функций, включая поиск и работу с приложениями. Функция голосового поиска используется для поиска нужного контента и управления телевизором. Встроенный модуль Chromecast для простой трансляции на телевизор контента со смартфона или планшета. С помощью магазина приложений Google Play™ вы можете установить любимые Android-приложения прямо в память телевизора.• Поддержка технологии HDR дает возможность воспроизводить видеосигнал нового стандарта, поступающий из интернет-видеосервисов и устройств, подключенных посредством кабелей HDMI, с улучшенной яркостью, контрастностью и цветопередачей. Поддерживается только формат Dolby Vision HDR.• Процессор 4K HDR X1 Extreme обеспечивает непревзойденное качество картинки за счет трех технологий: HDR-ремастеринг на основе объектов, Super Bit Mapping 4K HDR и обработка с помощью двух баз данных.• Технология X-tended Dynamic Range PRO. Повышает качество видео в различных форматах, включая HDR, путем регулировки яркости подсветки в отдельных областях экрана на основе уникальной технологии. (В 6 раз более высокая контрастность по сравнению с технологией XDR.)• X-Motion Clarity. Эта новая технология повышает четкость и плавность передачи динамичных сцен. Точный алгоритм управления сводит к минимуму эффект размытия быстро движущихся объектов. Даже самые динамичные сцены будут оставаться максимально реалистичными без ущерба для общей яркости.• Технология TRILUMINOS Display еще больше повышает яркость и точность передачи цветов.• Платформа Android TV позволяет исследовать мир кино, музыки, фотографий, игр и предоставляет множество функций, включая поиск и работу с приложениями. Функция голосового поиска используется для поиска нужного контента и управления телевизором. Встроенный модуль Chromecast для простой трансляции на телевизор контента со смартфона или планшета. С помощью магазина приложений Google Play вы можете установить любимые Android-приложения прямо в память телевизора.• Поддержка технологии HDR дает возможность воспроизводить видеосигнал нового стандарта, поступающий из интернет-видеосервисов и устройств, подключенных посредством кабелей HDMI, с улучшенной яркостью, контрастностью и цветопередачей. Поддерживается только формат Dolby Vision HDR.