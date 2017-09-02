Компания Sony показала свой самый большой BRAVIA OLED на выставке IFA 2017

2 сентября 2017, 13:57

Посетители стенда компании Sony на крупнейшей международной выставке электроники IFA 2017 смогли увидеть самый большой OLED-телевизор BRAVIA – KD-77A1.

Размер диагонали экрана этой модели составляет 77 дюймов (195 см).

Телевизоры BRAVIA OLED серии A1 поражают с первого взгляда потрясающим изображением и необычной формой корпуса. Когда же включается акустическая система Acoustic Surface, остаться равнодушным просто невозможно: звук, исходящий из всей поверхности экрана, можно не только услышать, но и почувствовать, приложив руку к дисплею. Кроме того, звук перемещается вместе с объектом на экране, создавая ощущение присутствия.



Телевизоры BRAVIA OLED предлагают абсолютно новый уровень впечатлений от просмотра благодаря сочетанию высококачественного дисплея, процессора X1 Extreme, уникальной акустической системы и оригинального дизайна, который отлично впишется практически в любой современный интерьер.

В телевизорах серии A1 используется OLED-дисплей, содержащий более 8 миллионов самосветящихся органических светодиодов. Он обеспечивает удивительно реалистичную передачу цветов (в том числе беспрецедентно глубокий черный) и широкий угол обзора, что позволяет наслаждаться отличным изображением из любой части комнаты. Процессор X1 Extreme с высокой точностью управляет огромным массивом пикселей и расширяет возможности OLED-дисплея, улучшая передачу 4K HDR изображения. Он анализирует и обрабатывает каждый элемент на экране в реальном времени для улучшения цветовой гаммы, повышения реалистичности, контрастности и богатства текстур изображения. Процессор X1 Extreme поднимает качество изображения OLED-экрана на впечатляюще новый уровень, используя две новые базы данных: одна база данных отвечает за выверенное и точное подавления шумов, вторая – за детализацию и масштабирование изображения. Результат работы процессора особенно заметен при демонстрации черного цвета, который выглядит действительно глубоким даже при низком качестве входящего видеосигнала.

Процессор также активно используется в решении проблемы остаточного изображения и выгорания. К примеру, он помогает при необходимости анализировать и адаптировать уровень яркость экрана при долгом статичном изображении до необходимого уровня, а также отдельных элементов, таких как логотипы.

Телевизоры BRAVIA OLED поддерживают все версии HDR формата: HDR10, Dolby Vision, HLG (Hybrid log-Gamma) и Youtube HDR.

Звук в телевизорах BRAVIA OLED серии A1 излучается самим экраном, а не динамиками. Акустическая технология Acoustic Surface позволяет передавать звук всей плоскостью экрана. Силовые приводы, расположенные на тыльной стороне телевизора и вызывающие звуковые вибрации, транслируют звук через всю поверхность дисплея, а передача низких частот поддерживается сабвуфером, встроенным в подставку. Таким образом, картинка и звуковое сопровождение воспринимаются как единое целое. Кроме того, звук перемещается вместе с объектом на экране, создавая ощущение присутствия.

Дизайн BRAVIA OLED достоин особого внимания: благодаря применению технологии Acoustic Surface удалось отказаться от привычной схемы размещения динамиков по контуру корпуса. Результатом стал уникальный монолитный форм-фактор без привычной подставки телевизора, когда ничто не отвлекает вас от изображения на экране. Телевизор можно размещать на столе и полке или же повесить на стену.



Телевизоры BRAVIA OLED работают на базе Android TV. Теперь вы сами выбираете, какие приложения и игры скачать в магазине Google Play™, какие фильмы и сериалы смотреть. Управление телевизором на базе Android TV очень удобно. Вы можете легко передать контент со смартфона или планшета на экране телевизора с помощью функции Chromecast built-in. Коснитесь значка Cast и отправьте то, что вы смотрите (например, фильмы или телепрограммы, видео на YouTube, фото и сотни других совместимых приложений) со своего мобильного устройства на базе Android/iOS на большой экран телевизора BRAVIA без потери качества. При этом смартфоном можно продолжать пользоваться. Скажите, что вы ищите, и Android TV найдет это – функция голосового поиска (Voice Search) теперь доступна и на стандартном пульте ДУ. Просто нажмите кнопку «Voice» и назовите то, что вас интересует (фильмы, телепрограммы и другой контент), или попросите BRAVIA поменять каналы, переключить входы и т. д. Благодаря телевизорам Sony на базе Android TV™ перед вами открывается целый мир новых развлечений.

Телевизоры BRAVIA OLED серии A1 меньших диагоналей – 55" и 65" – уже доступны на украинском рынке по ориентировочной цене 149 999 и 199 999 грн.