Sony представляет новые 8K, 4K и 4K OLED телевизоров BRAVIA XR

12 января 2021, 9:15

Компания Sony представила новые телевизоры BRAVIA XR – MASTER Series Z9J 8K LED, MASTE¬R Series A90J и A80J OLED, а также серии X95J и X90J 4K LED.



В новинках, созданных на базе интеллектуального процессора Cognitive Processor XR, используется инновационный подход к обработке аудиовизуальных данных, который выходит за рамки обычных алгоритмов искусственного интеллекта. Он призван обеспечить воспроизведение контента с учетом особенностей человеческого зрения и слуха. Когда мы смотрим на объекты, наше зрение неосознанно фокусируется на определенных точках. С помощью алгоритмов когнитивного восприятия процессор Cognitive Processor XR разделяет экран на множество зон и понимает, куда именно вы смотрите, определяя «точку фокусировки» на изображении.

В то время как обычные алгоритмы искусственного интеллекта (AI) способны распознавать и анализировать элементы изображения, такие как цвет, контраст и детали по отдельности, новый процессор умеет анализировать весь спектр элементов одновременно, что схоже с работой человеческого мозга. Таким образом, он позволяет настроить каждый из этих аспектов и синхронизировать их между собой для лучшего восприятия полной картины. Всё это обеспечивает еще более высокую реалистичность изображения, чего нельзя добиться средствами обычного искусственного интеллекта.Cognitive Processor XR также определяет местоположение источника звука на экране и соответствующим образом подстраивает звуковую панораму, обеспечивая идеальную гармонию изображения и акустики. Он способен работать с любым форматом звука, трансформируя его и создавая объемное звучание, чтобы обеспечить высочайший реализм и иммерсивный звуковой ландшафт. Новый процессор изучает и анализирует беспрецедентные объемы данных и интеллектуальным образом оптимизирует каждый пиксель, кадр и сцену для получения самого реалистичного изображения и звука, которые когда-либо создавала Sony.Основные функции линейки BRAVIA XR:

Google TV. Реализован совершенно новый пользовательский интерфейс, который объединяет фильмы, шоу, ТВ-трансляции и еще больше разнообразного контента из приложений и подписок , организуя все предложения персонально для пользователя. Благодаря ему пользователи могут с легкостью находить интересные фильмы и передачи для просмотра по персональным рекомендациям, а также управлять всем контентом из единого списка просмотра (Watchlist). Кроме того, этот список можно пополнить с телефона или ноутбука.

Совместимость с HDMI 2.1. Все телевизоры BRAVIA XR будут поддерживать технологию HDMI 2.1, e-ARC, в том числе формат 4K с частотой обновления 120 кадров в секунду, переменную частоту обновления (Variable Refresh Rate, VRR) и автоматический режим низкой задержки (Auto Low Latency Mode, ALLM). Таким образом, телевизоры способны воспроизводить контент с еще более высоким разрешением и частотой кадров, что идеально подходит для игр нового поколения.

Sound-from-Picture Reality. Помимо лучшего в своем классе качества изображения новый процессор Cognitive Processor XR также предлагает великолепное звучание с технологией Sound-from-Picture Reality, которая подстраивает звуковую картину в соответствии с происходящим на экране, чтобы обеспечить невероятный уровень реалистичности.

Поддержка голосового управления. Телевизоры Sony со встроенным пользовательским интерфейсом Google TV позволяют отложить пульт в сторону и взаимодействовать с телевизором только голосом: искать контент, получать ответы на вопросы, управлять работой самого телевизора и подключенных к нему умных домашних устройств. Попробуйте сказать: «Эй, Google. Включи телевизор» или «Привет, Google, что мне посмотреть?»

Совместимость с умными колонками. Благодаря поддержке голосовых помощников Google Assistant и Amazon Alexa , вы можете управлять своим телевизором для загрузки и воспроизведения видео с YouTube с помощью колонок Google Nest или переключать каналы и изменять громкость посредством устройств с поддержкой Amazon Alexa и Google Assistant.

Изображение, полностью соответствующее замыслу автора. Новые модели, как и предшественницы, способны достоверно передать оригинальное видение создателя контента благодаря технологии Netflix Calibrated Mode. Она позволяет наслаждаться студийным качеством изображения контента Netflix. Технология IMAX Enhanced в свою очередь дает возможность получить впечатления формата IMAX в комфортной обстановке собственного дома – предлагая при этом новый уровень зрительного восприятия и звука на большом экране.



Информация о ценах и наличии в розничной продаже будет объявлена позже.