Телевизоры 4K vs 8K: стоит ли переходить на новый формат или подождать?

25 августа 2023, 9:40

Индустрия телевизоров прогрессирует с невероятной скоростью. Устройства постепенно переходят с разрешения 4K на 8K, и это не просто цифры, а качественный скачок, когда дело касается детализации. Разбираемся, стоит ли обновляться и если да, то как скоро.

4K: сбалансированный вариант или уже устарел?

4K телевизоры имеют разрешение 3840 x 2160 пикселей, что в четыре раза больше, чем у обычных Full HD телевизоров. Это означает, что изображение на такой панели телевизоре более четкое, реалистичное и динамичное. Вы можете увидеть больше деталей, цветов и контрастов, а также наслаждаться широким углом обзора.

Несколько последних лет формат переживает свой расцвет: появилось множество контента для этого разрешения, включая:

видео в высоком качестве на платформах Netflix, Amazon Video или YouTube;

фильмы на UHD Blu-Ray дисках;

нативные игры с частотой обновления 120 Гц.

Устройства с разрешением Ultra HD стал золотым стандартом потребления контента. Поэтому вы не ошибетесь, если решите купить телевизор 4к . Как минимум, ближайшие 5 лет можно будет наслаждаться качественной картинкой без ограничений.

8K: новое слово в мире разрешения?

8K телевизоры имеют разрешение 7680 x 4320 пикселей, что в четыре раза больше, чем у 4K. Это серьезное продвижение, обеспечивающее лучшую детализацию. Однако есть загвоздка. Ощутить возможности формата можно при определенных условиях, вы должны находится на расстоянии не более 1,5 метра от экрана размером не менее 65 дюймов.

Для большинства людей, которые потребляют контент с обычного расстояния (например, 3 метра) и имеют обычный размер экрана (например, 55 дюймов), разница между 4K и 8K будет незаметна или незначительна. Таким образом, 4K телевизоры обеспечивают высокий уровень детализации, что работает в большинстве ситуаций.

8K разрешение имеет и другие ограничения:

1. Почти нет контента, доступного в этом формате. Из стриминговых сервисов только на YouTube есть подходящие ролики, но подборки состоят из демонстрационных видео о путешествиях и природе.2. Также нет фильмов, сериалов или игр, снятых или созданых в нативном разрешении. Это означает, что 8K телевизор будет использовать технологию масштабирования (upscaling), чтобы улучшить качество изображения с низкого разрешения, но это дает результат в половине случаев.

И последнее, но не менее значимое – средняя стоимость панели 8К в пять раз выше 4К телевизора. Мало кто захочет платить за устройство, функции которого невозможно использовать в полной мере.

Переходить еще рано, но момент все ближе

Разрешение 8К переживает тот же период, который мы наблюдали при появлении 4К-панелей. Постепенно начнет появляться контент, а консоли нового поколения начнут поддерживать если не нативное, то по крайней мере апскейл с частотой 120 FPS. Пока рано говорить о том, что UHD-матрица устарела. Но в ближайшие годы мы увидим, как баланс постепенно сместится в пользу более продвинутого разрешения.