Sony расширяет линейку 4K HDR-телевизоров серией XE70

29 июля 2017, 10:12

Непревзойденное качество изображения в формате 4K с четкостью, цветопередачей и детализацией на уровне High Dynamic Range (HDR).Новые телевизоры BRAVIA серии XE70 делают доступным мир захватывающего видеоконтента в формате 4K HDR. Эта модель, предлагаемая в четырех диагоналях (43, 49, 55 и 65 дюймов ), обеспечивает широкий набор функций по приемлемой цене.Технологии Sony, используемые в моделях серии XE70, обеспечивают высочайшее качество картинки в 4K HDR и живого звука. Четкость любого контента на экранах XE70 повышается за счет специальной технологии 4K X-Reality™ PRO. Анализируя отдельные части каждого кадра и сопоставляя их со специальной базой данных изображений, система независимо обрабатывает текстуру, контраст, цвета и контуры и выводит на экран более реалистичную картинку. Технология Motionflow™ XR позволяет сохранить детализацию и плавность кадров даже в самых быстрых сценах спортивных соревнований и боевиков. Она создает новые кадры между исходными, сравнивает ключевые визуальные факторы на последовательных кадрах и вычисляет пропущенные доли секунд в быстрых сценах.Владельцы PS4 и PS4 Pro смогут насладиться улучшенным качеством видеоигр в формате 4К и HDR, а также оценить новый уровень графики и увеличенную частоту кадров в секунду. Контент HDR-стандарта содержит больше визуальной информации (градаций цвета, оттенков, глубины), что позволяет увидеть мельчайшие нюансы и переходы, как в статичных, так и в движущихся изображениях. Телевизоры с поддержкой 4K HDR позволяют получить расширенный диапазон контрастности и цветопередачи. Для зрителя это означает, что картинка на экране становится максимально детальной, а объекты в кадре – предельно реалистичными .Для получения качественного звука используется технология ClearAudio+, с которым музыка, диалоги и спецэффекты становятся еще более яркими и отчетливыми. Система Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) восстанавливает утраченные частотные компоненты, делая звук просматриваемого контента более естественным и объемным. С ее помощью традиционное телевидение и ролики из Интернета в низком разрешении звучат значительно лучше.Новые телевизоры серии XE70 – это smart-телевизоры. Вы сможете насладиться качественным контентом на Netflix, YouTube и других видеохостингах и подключать услуги просмотра видео по запросу (on-demand TV), а также пользоваться всеми возможностями Интернета с помощью встроенного браузера Opera. Телевизоры оборудованы тремя удобно расположенными сбоку USB-портами для воспроизведения цифрового контента, такого как музыка, видео и фотографии, во множестве форматов.Серия XE70 выполнена в элегантном минималистичном дизайне с узкой рамкой, которая позволяет сосредоточить внимание на изображении на экране. Оригинальная система скрытого размещения кабелей делает телевизор привлекательным, с какой стороны вы бы на него ни посмотрели, в то же время он обеспечивает все возможные варианты подключения: провода аккуратно спрятаны под задней панелью и в подставке телевизора.Телевизоры Sony серии XE70 в диагоналях 43, 49, 55 и 65 дюймов доступны в продаже в Украине с июля в чёрном и серебристом цвете. Ориентировочная стоимость – от 19 499 грн.