Новый 4K UHD проектор для домашнего кинотеатра CinePrime серии W5700

29 мая 2019, 12:15

Компания BenQ представляет новый проектор для домашнего кинотеатра CinePrime серии W5700 4K HDR с технологией CinematicColor.



Компания BenQ представляет новый проектор для домашнего кинотеатра CinePrime серии W5700 4K HDR с технологией CinematicColor, который подарит визуальное наслаждение истинно кинематографического качества, ранее недоступное в проекторах для домашнего кинотеатра. Благодаря 100% охвату цветового пространства DCI-P3, проектор BenQ W5700 обеспечивает точные цвета и дарит зрителю подлинные эмоции, сохраняя режиссерское видение в захватывающих кино сценах.

Проектор BenQ W5700 создаёт изображение из 8,3 миллионов пикселей в разрешении 4K UHD, используя революционную технологию DLP с одной 0,47-дюймовой DMD-матрицей. Оптимизированная под разрешение 4К оптическая система проектора обеспечивает отличное качество изображения и точную цветопередачу без артефактов и искажений. Реальное разрешение проектора 4K (3840 × 2160), что обеспечивает в 4 раза большую детализацию изображения по сравнению с разрешением Full HD.Проектор W5700 поддерживает вертикальное и горизонтальное смещение объектива существенно увеличивая возможности установки. Наличие большого оптического зума 1.6x позволяет получить изображение с большой диагональю с широкого диапазона расстояний.Используя специальные инструменты и программное обеспечение, каждый проектор W5700 протестирован и отрегулирован и имеет точную цветовую температуру D65, гамму, уровень черного, уровень белого, нейтральный серый, соответствие RGBCMY, точные оттенки, насыщенность, яркость и соответствие цветовым стандартам ITU-R DCI-P3. / Rec. 709.