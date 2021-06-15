BenQ представляет новые ультракороткофокусные лазерные 4K TV проекторы

15 июня 2021, 13:15

Компания BenQ представляет новые ультракороткофокусные 4K лазерные TV проекторы V7000i и V7050i c сертифицированным Android TV, функциями HDR-PRO, CinematicColor и Filmmaker Mode.

Самые искушенные любители кино отметят исключительную точность цветов и яркость изображения. Проекторы V7000i и V7050i имеют на 30% больше объем цветов в сравнении с лазерными телевизорами с диагональю от 100 дюймов такого же класса. Современный дизайн проекторов удостоен награды iF Design Aword. Проектор позволит создать домашний кинотеатр премиум-класса прямо в вашей гостиной.

Проектор создаёт четкое изображение невероятной яркости из 8,3 миллионов пикселей в разрешении 4K UHD даже в светлом, незатемненном помещении. Эксклюзивная технологии BenQ CinematicColor с охватом цветового пространства 98% -DCI-P3 позволяет воспроизводить достоверные цвета для получения точных и реальных изображений. Благодаря технологии HDR-PRO с поддержкой HDR10 и HLG, проектор обеспечивает высочайший динамический контраст и истинную цветопередачу, регулируя контрастность и яркость изображения во время воспроизведения контента, для отображения мельчайших деталей в темных, затемненных или светлых областях. При этом светлые участки не пересвечены.Компания BenQ использует признанные стандарты UHD Aliance. Поэтому новые проекторы BenQ V7000i и BenQ V7050i представляют новейший кинематографический авторский режим «Filmmaker Mode». При работе в нем проектор показывает фильмы и телевизионные шоу с кинематографическим качеством изображения, яркостью, контрастностью и цветопередачей именно такими, как задумывал режиссер.Для создания атмосферы персонального кинозала можно подключить проекторы V7000i и V7050i к внешней звуковой системе через два порта HDMI 2.0 b или SPDIF. Если внешней звуковой системы нет, проектор воспроизводит звук через два встроенных динамика TreVolo мощностью по пять ватт. Расположенные в правой и левой частях корпуса проектора динамики обеспечивают объемное и мощное звучание. А дополнительный саббуфер расширит звуковые эффекты. Благодаря последним исследованиям в области акустики и психологии специалистам компании BenQ удалось добиться сбалансированного, объемного звучания.Для любителей развлекательного контента, встроенный сертифицированный Google Android TV предоставляет безграничные возможности для развлечений: фильмы, телевизионные трансляции, спортивные состязания и видео-игры. Каждый найдет себе развлечение по душе быстро и легко.Элегантный и стильный дизайн проекторов V7000i и V7050i станет украшением любого помещения. Эти ультракороткофокусные проекторы занимают очень мало места и не требуют прокладки дополнительных кабелей. Встроенный автоматический датчик защиты зрения, автоматическая крышка объектива и дизайн, препятствующий проникновению пыли, делают проектор не только эстетичным, но и практичным. Срок работы источника света составляет более 20 тыс часов. Простота работы, надежность, практичность и идеальное изображение сделают проектор вашим спутником на долгие годы.