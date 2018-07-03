Три новые серии лазерных проекторов BenQ для бизнеса

3 июля 2018, 15:15

Серия L89 проекторов BenQ представлена ультракороткофокусными моделями со световым потоком 4000 лм с главным целевым назначением для сферы образования.

Между собой проекторы этой серии отличаются разрешением (LH890UST - 1920x1080, LW890UST - 1280x800, LX890UST - 1024x768) По своим коммутационным и функциональным возможностям они близки к традиционным ламповым ультракороткофокусным моделям BenQ. Развитые интерактивные возможности этим проекторам обеспечивает поставляемая дополнительно приставка BenQ PointWrite. Одной из особенностей этой приставки является возможность использования двух проекторов для создания проекции на широкие классные доски.



Две другие серии, L95 и L77очень похожи по своим общим характеристикам и оснащены стандартными по проекционному отношению объективами, но именно в объективах заключается их принципиальная разница.



Серия L77 - оснащена высококачественными объективами, примерно такого же уровня, как в Hi-End модели для домашних кинотеатров BenQ W11000H. . Признаком повышенного качества цветопередачи в проекторах BenQ служит факт, когда в их описаниях указывается процент охвата спектра стандарта Rec.709. В моделях LH770 (1920x1080) и LX770 (1024x768) он составляет 95%. Это реальное, а не рекламное значение, и оно очень высокое.



В этих моделях развитая коммутационная панель, есть горизонтальный и вертикальный сдвиги объектива, типичный набор профессиональных функций, нацеленный на "сольную" работу, потому что обычно модели такого класса не устанавливают в больших количествах, хотя, например, в музеях это встречается часто. Для музеев в проекторах этих серий более чем достаточный функционал. Кстати, в этой модели есть скрытый внутри корпуса HDMI вход, который очень удобен (с точки зрения дизайна и сохранности) для установки модулей беспроводного подключения.



Флагманская серия LU95 - представлена двумя моделями: LU950 со стандартным объективом и LU951ST с короткофокусным. По своему назначению они относятся к самой массовой категории профессиональных проекторов, используемых для оборудования офисов, переговорных, классов, небольших аудиторий и залов. Как правило, их устанавливают в больших количествах, поэтому к ним предъявляются повышенные требования по удобству установки, подключения и совместимости с системами управления.



Естественно, что можно как это принято обычно перечислить все коммутационные разъемы, совместимые системы удаленного контроля и управления, многие другие технические подробности моделей этой серии, но все это укажет только на принадлежность моделей этой серии к профессиональному классу, а вот сам уровень этого профессионализма намного лучше демонстрирует продуманность важных мелочей.



Первая из "мелочей", которая осталась за кадром официальных анонсов и описаний на сайтах, кроется в лазерном источнике света.



В проекторах LU950 и LU951ST установлены лазерные диоды нового поколения с высокой эффективностью преобразования потребляемой электрической энергии в световую - WPE 39%. Это примерно на 15-25% выше, чем в лазерных проекторах предыдущих поколений. В основном этот фактор влияет на компактность проекторов.



Второй, привлекающий внимание факт касается систем защиты от пыли. Они включают два таких традиционных компонента, как фильтр и герметизированный оптический тракт, и один довольно редкий, обеспечивающий электростатическую защиту датчиков синхронизации цветового колеса. С проблемой загрязнения этих датчиков хорошо знакомы профессионалы, которые имеют опыт интенсивной эксплуатации DLP проекторов в условиях повышенной запыленности. Наличие защиты избавляет от довольно хлопотной разборки проекторов для чистки этих датчиков.



Кроме перечисленных, в конструкции этих проекторов есть и такие особенности, которые можно назвать мелочами без использования кавычек, потому что без них можно обойтись, но с ними многое становится проще. Их наличие указывает, что разработкой проекторов занимались не только академики, но и опытные практики.



Например, в этих проекторах есть цифровое уменьшение изображения, которое позволяет поставить проектор немного дальше от экрана, чем это позволяет его объектив. Очень полезная возможность.



Вторая удобная мелочь видна, если посмотреть на нижнюю панель корпуса, на которой обычно монтируется потолочное крепление. На ней указаны точка центра тяжести и положение оптической оси объектива. Многим это покажется совсем незначительным, но только не тем, кто сам много занимался монтажом проекторов. Для них это не просто удобная мелочь, а очень важный показатель того, что если даже такое продумано в этом проекторе, то он точно хорош во всем.