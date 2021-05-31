Расширение модельного ряда офисных проекторов BenQ линейки M550

31 мая 2021, 10:15

Компания BenQ анонсирует расширение линейки бюджетных офисных проекторов серии М550 моделями MX550 и MS550.

Проекторы обладают высокой яркостью 3600 Лм и контрастностью 20 000:1, что гарантирует четкость изображения и отличную читаемость текста с четким отображением каждого символа даже в хорошо освещенных помещениях.Обе модели отличаются бесшумной работой в пределах 33 дБ и возможностью экономии ресурсов лампы, что значительно продлевает срок ее службы.Наличие на проекторах этой серии сразу двух входов HDMI и двух входов VGA позволяет несколько ноутбуков или мобильных устройств одновременно, а 10% оптический зум и встроенный динамик 2 Вт обеспечивают расширение возможностей установки и звуковое сопровождение презентаций.Проекторы BenQ серии М550 различаются разрешением: BenQ MS550 обладает разрешением SVGA, BenQ MX550 - разрешением XGA.