19 марта 2018, 9:45

Проектор BenQ TH530 – это одна из самых бюджетных Full HD моделей проекторов. Проектор имеет высокое разрешение, яркость более 3000 ANSI люмен и контрастность свыше 10000:1.

Проектор BenQ TH530 – это одна из самых бюджетных Full HD моделей проекторов. При этом сохраняется неизмееным все выдающиеся качества проекторов BenQ - выскоий уровень яркости и контрастности, продуманная эргономика, простой интерфейс и низкий уровень владения проектором благодаря предустановленным энергосберегающим режима. Уровень яркости проектора составляет более 3000 ANSI лм, поэтому для насыщенного изображения не требуется полного затемнения помещения. Пользоваться проектором удобно в любое время суток. Контрастность сыше 10000:1 делает картинку на экране насыщенной и точно детализированной, создавая эффект полного погружения в происходящее на большом экране.Наслаждайтесь любимым мультимедиа контентом высокой четкости - от Blu-Ray DVD-дисков к видеоиграм и HD трансляциями. Проектор TH530 оснащен технологией показа 3D изображения.Простой пользовательский интерфейс и предустановленные энергосберегающие режимы делают проектор BenQ TH530 удобным и доступным для ежедневого использования. Смотрите крупнейшие спортивные трансляции на большом экране в отличном качестве и высоком разрешении Full HD в уютной обстановке вашей квартиры.