Компания BenQ расширяет M7 серию проекторов для офисного применения

Проекторы BenQ серии M7 разработаны для офисов и конференц-залов. Проекторы имеют понятный интерфейс, легко интегрируется в корпоративные IT системы, просты в установке и обслуживании.
Особенностью линейки проекторов BenQ для офисов и конференц-залов является простая установка и быстрая интеграция с офисными программами. Два новых офисных проектора MX731, MW732 (также, как и предыдущая модель этой серии MH733) также просты в установке и обслуживании, имеют понятный интерфейс и легко интегрируются в корпоративные IT системы. Новинки поддерживают любые беспроводные устройства BenQ, что позволяет проводить бизнес-презентации без технических трудностей.
Кроме того, проекторы BenQ MX731, MW732 имеют множество полезных функций для показа картинки с любого источника: USB reader, LAN Display, Wi-Fi Display.
Ключевые особенности:
Яркость 4000 ANSI-люменов
Зум 1.3
Изображение высокого качества Full HD
Возможность подключения QCast.
Подключение и воспроизведение файлов с USB-флеш-накопителя
Совместимость с системами: AMX/Crestron/Extron Control