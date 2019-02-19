Компания BenQ расширяет M7 серию проекторов для офисного применения

19 февраля 2019, 13:15

Проекторы BenQ серии M7 разработаны для офисов и конференц-залов. Проекторы имеют понятный интерфейс, легко интегрируется в корпоративные IT системы, просты в установке и обслуживании.





Особенностью линейки проекторов BenQ для офисов и конференц-залов является простая установка и быстрая интеграция с офисными программами. Два новых офисных проектора MX731, MW732 (также, как и предыдущая модель этой серии MH733) также просты в установке и обслуживании, имеют понятный интерфейс и легко интегрируются в корпоративные IT системы. Новинки поддерживают любые беспроводные устройства BenQ, что позволяет проводить бизнес-презентации без технических трудностей.



Кроме того, проекторы BenQ MX731, MW732 имеют множество полезных функций для показа картинки с любого источника: USB reader, LAN Display, Wi-Fi Display.





Ключевые особенности:



Яркость 4000 ANSI-люменов



Зум 1.3



Изображение высокого качества Full HD



Возможность подключения QCast.



Подключение и воспроизведение файлов с USB-флеш-накопителя



Совместимость с системами: AMX/Crestron/Extron Control

