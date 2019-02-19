19 февраля 2019, 13:15

Компания BenQ расширяет M7 серию проекторов для офисного применения

Проекторы BenQ серии M7 разработаны для офисов и конференц-залов. Проекторы имеют понятный интерфейс, легко интегрируется в корпоративные IT системы, просты в установке и обслуживании.




Особенностью линейки проекторов  BenQ для офисов и конференц-залов является  простая  установка  и  быстрая интеграция с офисными программами. Два новых офисных проектора MX731, MW732 (также, как и предыдущая модель этой серии MH733) также  просты в установке и обслуживании, имеют  понятный  интерфейс и легко интегрируются в корпоративные IT системы. Новинки поддерживают любые беспроводные устройства BenQ, что позволяет проводить бизнес-презентации без технических трудностей.

Кроме  того, проекторы  BenQ MX731, MW732  имеют множество полезных функций для показа картинки с любого источника: USB reader, LAN Display, Wi-Fi Display.


Ключевые особенности:

    Яркость 4000 ANSI-люменов

    Зум 1.3

    Изображение высокого качества Full HD

    Возможность подключения QCast.

    Подключение и воспроизведение файлов с USB-флеш-накопителя

    Совместимость с системами: AMX/Crestron/Extron Control


Оцените новость:
  • 0 оценок