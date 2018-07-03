Короткофокусный проектор BenQ LU951ST с технологией BlueCore

3 июля 2018, 14:45

Компания BenQ представила новый короткофокусный лазерный проектор LU951ST с технологией BlueCore.

Лазерные DLP проекторы BenQ с технологией BlueCore гарантируют высокую яркость изображения 5000 ANSI лм в течение 20 000 часов, что гарантирует изображение стабильно высокого качества на протяжении длительного периода эксплуатации без необходимости технического обслуживания.



LU951ST оснащен передовой фирменной технологией Dust Guard Pro, которая не допускает попадания пыли в лазерные модули, на цветовые колеса, датчики, DMD-чип и внутрь оптического тракта. Пылезащищенность соответсвует стандарту IP5X. Долговечность лазерного источника цвета, отсутствие деградации цветов со временем и фирменная технология Dust Guard Pro от BenQ выводит проектор BenQ LU951ST на новый уровень надежности и длительности эксплуатации.

Технология Dust Guard Pro гарантирует высокое качество изображения, не допуская ошибок в работе цветового колеса, позволяя избегать дефектов изображения, обеспечивая «чистое» и четкое изображение в течение всего срока службы проектора.

BenQ LU951ST подходит для инсталляции в конференц-залах, учебных центрах и лекционных аудиториях любых размеров. Проектор имеет широкий функционал: большой сдвиг объектива по горизонтали и вертикали, 1,1-кратный оптический зум и возможность проецирования 360° в режиме 24/7. Кроме того, проектор оснащен функцией подстройки изображения к размеру экрана и сохранения настроек изображения в памяти проектора.



Черный корпус проектора делает его практически незаметным при выставочных и театральных инсталляциях. Функции TrueBlack, Constant Brightness, мгновенное включение по сигналам HDMI или VGA и поддержка беспроводных адаптеров расширяют возможности установки.



Лазерный проектор LU951ST BlueCore поддерживает технологию HDBaseT для передачи изображения и сигналов управления через один провод на расстояние до 100 метров. Возможность последовательного соединения нескольких проекторов через HDMI интерфейс дает уникальные возможности установки нескольких проекторов без сложных интеграционных решений. LU951ST абсолютно универсален и обеспечивает уникальные возможности установки без дополнительных трудностей и затрат. Это единственный , по настоящему короткофокусный лазерный проектор с вертикальным и горизонтальным сдвигом объектива и масштабированием.



BenQ LU951ST полностью совместим с основными системами управления, такими как Extron, Crestron, AMX и PJ-Link, позволяя IT-специалистам удаленно управлять несколькими проекторами или целой сетью проекторов.