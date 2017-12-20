Лазерный проектор BenQ LU9915 с технологией BlueCore для больших аудиторий

20 декабря 2017, 11:45

Компания BenQ продолжает развивать серию инновационных одночиповых проекторов с лазером высокой яркости на базе уникальной технологии BlueCore.

Лазерный проектор BenQ LU9915 с поддержкой технологии BlueCore отлично подходит для больших помещений. Благодаря яркости проектора в 10 000 ANSI-люменов и контрастности 100 000:1 качество изображения остаётся высоким даже при ярком свете. Технология BlueCore значительно повышает качество цветопередачи за счёт специального двойного цветового колеса, а надежная пылезащитная система позволяет использовать проектор в самых разных помещениях. Проектор поддерживает 360° проецирование, работу в портретном режиме и работу в режиме 24/7, предоставляя полную свободу для создания творческих или научных экспозиций и выставок.Для проецирования с различных расстояний проектор совместим с набором восьми сменных объективов, которые позволяют легко адаптировать LU9915 под нужды музеев, развлекательных площадок или крупных помещений на промышленных предприятиях. Высокое разрешение WUXGA позволяет проводить презентации и демонстрировать контент с детальной точностью.BenQ LU9915 будет доступен для заказа с января 2018 г.