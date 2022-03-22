Портативный проектор BenQ GV30 с сертифицированным Google Android TV

22 марта 2022, 15:31

Портативный проектор BenQ GV30 с Android TV — многофункциональный развлекательный центр для всей семьи.

Проектор BenQ GV30 поможет вам создать атмосферу вечеринки в любом месте. Выводите любой контент на большой экран размером до 100 дюймов всего за несколько минут. Яркие, подлинные изображения GV30 и угол проецирования 135 ° подарят вам потрясающие впечатления от просмотра.Мощный звук обеспечит акустическая система с 2,1- канальными колонками и сабвуфером. Вы можете подключить к проектору микрофон для караоке или использовать проектор как Bluetooth-колонку.Возможность автономной работы до 2,5 часов и удобный чехол проектора BenQ GV30 позволяют его с комфортом перемещать.