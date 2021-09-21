Новый портативный проектор BenQ GV30 с потрясающим звуком и поддержкой Android

21 сентября 2021, 13:15

Проектор BenQ GV30 позволит вам погрузиться в атмосферу кинотеатра, в любом месте, где бы вы не находились.

Благодаря беспроводному подключению проектора вы сможете легко и быстро вывести любой контент с вашего смартфона, планшета или ноутбука на большой экран. Никаких дополнительных настроек, установок или кабелей. Наличие встроенного Google Android TV 9.0 позволяет получить быстрый доступ к вашим любимым онлайн развлечениям.Проектор BenQ GV30 обладает яркостью в 300 ANSI Лм, разрешением 720p и позволяет проецировать изображение под разным углом — до 135°. Специальные режимы проектора BenQ GV30 "Режим кинотеатра" и "Дневной режим" обеспечивают насыщенные цвета и высокую четкость изображения даже при ярком свете.Проектор BenQ GV30 позволяет насладиться истинными цветами благодаря технологии CinematicColor ™, специально разработанной инженерами компании BenQ и гарантирующей отображение точных цветов в соответствии с цветовым стандартом Rec.709 HDTV.Акустическая система проектора состоящая из двух встроенных 2,1-канальных динамиков, двух 4-ваттных cреднечастотных твитеров и мощного 8-ваттного сабвуфера, обеспечивает высочайшее качество звучания, дополняет и усиливает впечатление об изображении.Берите проектор с собой и наслаждайтесь большим динамичным изображением с великолепным звуком.