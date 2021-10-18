Новый проектор для домашнего кинотеатра серии HomeCinema BenQ W1800i

18 октября 2021, 11:15

Проекторы для домашнего кинотеатра BenQ W-серии дарят вам возможность насладиться просмотром кино на большом экране, обеспечивая кинематографическое качество, превосходную четкость и резкость изображения.

Новый проектор W1800i оснащен оптической системой DLP 4K, что позволяет ему поддерживать стандарты HDR10 и HLG, а также воспроизводить видео в 3D-формате разрешением 1080p.Технология CinematicColor™ обеспечивает правильную цветопередачу благодаря полному цветовому охвату Rec. 709 HDTV, высокой собственной ANSI-контрастности и цветовому колесу RGBRGB. Специальный режим Filmmaker Mode воссоздает кинематографическое качество изображения и передает настроение фильма именно таким, как его задумал режиссер.Проектор позволяет подключиться к огромной медиатеке Google Android TV и смотреть фильмы, телепрограммы и спортивные трансляции напрямую – без использования дополнительного оборудования.Благодаря 1.3X зуму и встроенным функциям автоматической корректировки изображения, проектор BenQ W1800i быстро настраивается и легко впишется в любое помещение. Наслаждайтесь домашним кинотеатром прямо в своей гостиной с лучшим изображением в разрешении 4K HDR.