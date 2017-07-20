BenQ представила свой новый 4К-проектор - HT9050

20 июля 2017, 11:10

Китайская BenQ «отметилась» анонсом своего нового проектора - HT9050, ориентированного на высококлассные домашние кинотеатры.



Новинка привлекательна тем, что позволяет создавать изображения 4К (3840 × 2160 точек). Яркость достигает 2200 ANSI-люмен, а контраст - 50 000:1.

Сама по себе оптическая схема состоит из 14 элементов, которые в свою очередь объединены в 6 групп. На практике это гарантирует великолепную цветопередачу, а еще отличнейшую яркость и резкость изображения.Помимо всего прочего, эта новинка интересна функцией 1.5X Big Zoom, ориентированной на изменение расстояния от проектора до экрана в широком диапазоне значений, что в свою очередь значительно увеличивает гибкость установки и разнообразие с вариантами размещения.По части интерфейсов отмечены HDMI (×2), USB, LAN и RS232.Дата релиза и ориентировочный ценник пока не объявлены.