Состоялся анонс профессионального 4К-монитора BenQ DesignVue PD2700U

12 ноября 2018, 11:15

Компания BenQ «отметилась» анонсом своего нового 4К-монитора - DesignVue PD2700U.



Новинка ориентирована на дизайнеров, а также иллюстраторов и пользователей, работающих с системами автоматизированного проектирования.

В основе новинки – качественная IPS-матрица.Диагональ устройства – 27 дюймов, а его разрешение – 4К либо 2160х3840 точек.Заявлено о 100% охвате пространств sRGB и Rec. 709. Монитор прошел индивидуальную заводскую калибровку.Углы обзора по вертикали и горизонтали достигают 178 градусов. Динамическая контрастность – до 20 млн.:1.Новинка получила 2-ваттные стереофонические динамики, интерфейсы HDMI v2.0, DisplayPort v1.4 и MiniDisplayPort v1.4, а еще USB 3.0В продаже новинка появится по цене в 500 евро. Точная дата релиза пока не называется.