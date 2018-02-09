HP ZBook 14u/15u G5 – мощные ноутбуки с дисплеем 4К

9 февраля 2018, 14:15

Помимо анонса 4К-мониторов, компания HP презентовала также свои новые ноутбуки - ZBook 14u G5 и ZBook 15u G5.



Новинки обладают дисплеями, диагонали которых 14 и 15,6-дюймов соответственно.

Разрешения одинаковые – 4К или же 2160х3840 точек.



Аналогичным оказалось и оснащение. Предусмотрена, в частности, возможность комплектовать устройства чипами Kaby Lake либо Kaby Lake R. Максимальная конфигурация – это Core i7-8650U с графикой Intel UHD Graphics 620. В качестве опции можно казать AMD Radeon Pro WX 3100.

Объем оперативной памяти – до 32 ГБ стандарта DDR4. Также можно установить твердотельный накопитель PCIe NVMe M.2 SSD или HP Z Turbo Drive G2 PCIe NVMe SSD вместимостью до 1 Тбайт.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов отмечается Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth.



Релиз намечен на конец февраля. Стартовые ценники - $1100 и $1110 соответственно.