HP представила EliteBook x360 1040 G5 – дорогой трансформер для бизнесменов

26 октября 2018, 11:15

Компания HP, которая не часто радует нас какими-либо новинками, представила свой новый ноутбук-трасформер - EliteBook x360 1040 G5.



Устройство получило дисплей, диагональ которого 14 дюймов. Благодаря особой конструкции устройства, которой обладают трансформеры, экран может вращаться на 360 градусов. Таким образом, в конечном итоге пользователь может, скажем, так, перевести ноутбук в режим планшета.

Экран сверху прикрыт стеклом Gorilla Glass 5.



На выбор EliteBook x360 1040 G5 предложен пользователям с разным разрешением экрана - 4К (3840 × 2160 точек) и Full HD (1920 × 1080 пикселей). В обоих модификациях заявлен 100-процентный охват цветового пространства sRGB.

Касательно аппаратной платформы, возможно применение одного из четырех 6-ядерных процессоров - Core i7-8650U, Core i7-8550U, Core i5-8350U или Core i5-8250U. Объем оперативной памяти – 32 ГБ. Кроме того, производителем отмечена возможность установки накопителя PCIe NVMe M.2 вместимостью до 2 Тбайт.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «под капотом» адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2. В качестве опций возможна установка NFC и 4G/LTE. Есть порты Thunderbolt 3/USB Type-C, USB 3.1 Type-A, HDMI, четыре динамика, акселерометр, гироскоп, магнитометр и датчик освещённости.



В продаже новинка появится по цене от $1500.