CES 2018: официальный анонс 15,5-дюймового ноутбука HP Spectre x360

11 января 2018, 12:45

В рамках международной выставки CES 2018, компания HP анонсировала свой новый 15,5-дюймовый ноутбук - HP Spectre x360.



Эта новинка позиционируется в роли одного из самых мощных трансформеров в мире.

Разрешение экрана – 2160х3840 точек. Аппаратно он реализован так, что может «откидываться» на 360 градусов.В основе - Intel Core i7 8-го поколения.В продаже новинка появится в двух версиях – с 4-ядерным Intel Core i7-8550U + графикой NVIDIA GeForce MX 150, а еще Core i7-8705G с графикой Radeon RX Vega M. Объем оперативной памяти – до 16 ГБ. В качестве твердотельного накопителя, речь о носителе, объемом до 512 ГБ и интерфейсом PCIe.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «на борту» Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.2, есть порты Thunderbolt 3, USB 3.1 Type-C, USB 3.1 Type-A, HDMI и мини-джек. Новинка обладает алюминиевым корпусом.Дата начала продаж пока не называется. Стоимость аппарата также не известна.