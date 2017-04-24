HP ZBook – новые мощнейшие ноутбуки

24 апреля 2017, 13:15

Компания HP «отметилась» анонсом четырех новых ноутбуков семейства ZBook.

HP Zbook 15 и ZBook 17 укомплектованы процессорами вплоть до Xeon, а, кроме того, поддерживают NVIDIA Quadro.

ZBook 14u G4 получил 14-дюймовый дисплей, а в основе - Intel Kaby Lake от Core i5-7200U до Core i7-7600U + AMD FirePro W4190M. Объем оперативной памяти – до 32 ГБ. Разрешение дисплея – 768х1366 точек либо 1080х1920.

HP ZBook Studio G4 обладает 15,5-дюймовым дисплеем. Толщина корпуса новинки – 18 мм. Аппарат интересен процессорами от Intel Core i5-7300HQ до Xeon E3-1535m v6, а кроме того, «на борту» графика NVIDIA Quadro M1200. Объем ОЗУ до 32 ГБ. На выбор пользователь может приобрести аппарат в двух версиях с разным разрешением дисплея – 1080х1920 либо 2160х3840 точек.Стоимость HP ZBook 17 от $1519; HP Zbook 15 – от $1419; HP ZBook Studio - $1399. На модель HP ZBook 14u G4 стоимость пока не называется.