Стартовали продажи мощного планшета HP ZBook x2

22 декабря 2017, 12:45

Компания HP начала продажи своего мощного гибридного планшета - ZBook x2.



В основе - процессоры Intel Core восьмого поколения (архитектура Kaby Lake-R) вплоть до i7-8560U. Также здесь дискретная графика NVIDIA Quadro M620 с 2 ГБ памяти и 32 ГБ оперативной памяти. Объем пользовательской – от 128 ГБ до 512 ГБ – зависит от версии.

Диагональ дисплея – 14 дюймов, а его разрешение – 4К. Кроме того, пользователь может докупить клавиатуру, которая подключается по Bluetooth и стилус Wacom EMR, наученный распознавать 4096 уровней нажатия.Касательно портов, «на борту» HDMI 1.4, USB 3.0 и пара USB 3.1 Type-C (Thunderbolt 3).Кроме того, стоит отметить защищенность корпуса по военному стандарту MIL-STD 810G.Среди прочего отмечается сканер отпечатков пальцев и слот для смарт-карт.