HP Pavilion Gaming Laptop – игровой ноутбук за $800

12 апреля 2018, 10:45

Компания HP «отметилась» анонсом своего нового игрового ноутбука - Pavilion Gaming Laptop.



Данная новинка позиционируется в роли бюджетного игрового ноутбука.

Стоимость девайса – от $800.В основе – 6-ядерные Intel (от Core i5-8300H) + графика NVIDIA GeForce 10 либо AMD Radeon RX 560X. Также сообщается об объеме оперативной памяти – от 8 ГБ и от 1ТБ на твердотельном накопителе.Клавиатура новинки получила отдельный цифровой блок с подсветкой.Касательно портов и интерфейсов, известно за USB 3.1 Type-C и Type-A, HDMI, а также гигабитный EthernetОдного полного заряда аккумулятора достаточно для 9-10 часов автономной работы.Продажи терминала намечены на май-июнь 2018 года.