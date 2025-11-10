GIGABYTE объявляет о начале продаж ноутбуков GAMING A16 PRO и GAMING A18

10 ноября 2025, 15:15

GIGABYTE Technology объявляет о начале продаж игровых ноутбуков нового поколения GAMING A16 PRO и GAMING A18, дополняющих недавно анонсированное семейство ноутбуков GAMING 2025 г.

Новые модели идеально сочетают высокую производительность и компактный корпус. Они оснащены мобильной дискретной графикой до NVIDIA GeForce RTX 5080 и фирменным ИИ-помощником GIGABYTE GiMATE. Заряда батареи хватает более чем на 12 часов, а встроенные ИИ-алгоритмы обеспечивают оптимальную производительность и полное погружение в игры и творческие задачи.

лагодаря аппаратной поддержке передовых технологий компании NVIDIA, включая NVIDIA DLSS 4, NVIDIA Studio и микросервисы NVIDIA NIM, ноутбуки GAMING A16 PRO и GAMING A18 подходят и для игр, и для работы с искусственным интеллектом. Фирменный ИИ-помощник GiMATE позволяет управлять ноутбуком голосом через функцию «Press and Speak», например, настраивать производительность, управлять скоростью вращения вентиляторов, контролировать конфиденциальность сессий и др. Ноутбуки оснащены качественным WQXGA-дисплеем с частотой обновления экрана до 165 Гц и временем отклика 3 мс, системой MUX Switch для автоматического переключения режимов работы видеоподсистемы в зависимости от типа выполняемых задач, аудиоподсистемой пространственного звучания на базе комплекса технологий Dolby Atmos, а также новой клавиатурой с увеличенными клавишами и ходом 1,7 мм для точного ввода и максимального комфорта.Модель GIGABYTE GAMING A16 PRO адресована тем, кому необходимо мощное решение в компактном корпусе. Фирменная система охлаждения WINDFORCE Infinity EX, оснащенная вентиляторами Frost Fan со 158 лопастями, поможет поддерживать комфортный температурный режим даже при повышенной нагрузке (термопакет до 115 Вт). При этом толщина корпуса менее 20 мм, масса не превышает 2,3 кг, а угол раскрытия дисплея достигает 180°, что удобно для совместной работы.Модель GIGABYTE GAMING A18 сочетает флагманские характеристики с выразительным дизайном корпуса. При весе 2,8 кг и толщине всего 20 мм ноутбук оснащён всесторонней системой охлаждения, которая поддерживает стабильную температуру даже при длительной нагрузке. 18-дюймовый экран еще лучше погружает в игровой процесс и открывает простор для продуктивной работы.Благодаря поддержке технологии быстрой зарядки PowerDelivery 3.0 (по USB Type-C) и емкому аккумулятору, обеспечивающему автономность в течение всего рабочего дня, ноутбуки GAMING A16 PRO и GAMING A18 предлагают оптимальное сочетание высокой производительности, надежности и мобильности. Даты начала продаж и доступность могут отличаться в разных регионах в зависимости от графика поставок.