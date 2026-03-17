В Барселоне после реконструкции вновь открывается кинотеатр Phenomena

Кинотеатр Phenomena Experience в Барселоне возобновит работу 2 апреля после шести месяцев реконструкции.
Зал на улице Сант-Антони-Мария-Кларет был закрыт с середины сентября. Перед официальным открытием пройдут две специальные VIP‑сессии.
В кинотеатре полностью обновили оборудование: установили новую звуковую систему, современный проектор и экран, кресла заменили на эргономичные, появился лаунж-зал. Также модернизированы входная зона и санитарные помещения, по всему пространству размещены цифровые панели.
Phenomena работает с 2014 года. Ранее зал получил премию Carlo Lizzani как лучший кинотеатр Европы в рамках Венецианского фестиваля.