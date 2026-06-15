Китайские спецслужбы предупредили о "шпионских черепахах" с датчиками

15 июня 2026, 13:15

Министерство госбезопасности КНР предупредило, что иностранные разведслужбы используют новые виды устройств для сбора чувствительных морских данных Китая.

Среди них — океанические буи с акустическими датчиками, волновые глайдеры, судовое электронное оборудование, которое якобы продвигают под видом морских сервисов.В одном из случаев в море были обнаружены живые морские животные, оснащенные датчиками и превратившиеся в «шпионских черепах и рыб». Они собирали конфиденциальные данные о морской среде и передавали их за границу через спутник в режиме реального времени.В ведомстве заявили, что утечка такой информации угрожает территориальной, военной и экономической безопасности страны, и призвали граждан сообщать о подозрительных устройствах.