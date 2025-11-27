ГлавнаяНовости
27 ноября 2025, 13:45

В зоопарке Сан-Диего умерла легендарная черепаха Грамма — ей был 141 год

Грамма родилась в природной среде Галапагосских островов и была перевезена в США почти сто лет назад. 

Точной даты ее прибытия в Сан-Диего не сохранилось, однако известно, что она приехала из нью-йоркского зоопарка Бронкса в период с 1928 по 1931 годы в числе первой группы галапагосских черепах. 

Она прошла путь от появления на нескольких черно-белых фотографиях до звезды соцсетей и стала «королевой зоопарка».

На планете произошло две мировые войны, пандемии, в США сменились более 20 президентов, мир прошел путь от конных экипажей до ИИ. 

И только Грамма — эта милая и застенчивая черепаха – все это время спокойно и безмятежно наслаждалась солнцем, любимыми лакомствами и просто радовала людей.  
