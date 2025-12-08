Reuters: ЕС и G7 обсуждают запрет на морские перевозки российской нефти

8 декабря 2025, 10:45

Страны G7 и ЕС ведут переговоры о замене ценового ограничения на экспорт российской нефти полным запретом на морские перевозки в целях сократить доходы РФ от нефти, «которые идут на финансирование войны в Украине».

Об этом пишет Reuters, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, этот запрет может остановить экспорт трети российской нефти, которая поступает, в основном в Индию и КНР, использованием западные судоходных компаний. В случае введения этого запрета, России придется расширить свой «теневой флот», который поставляет остальную часть.По словам источников, этот запрет может стать частью следующего, уже 20-го по счету пакета санкций ЕС против России, запланированного на начало 2026 г. В настоящее время эта идея продвигается на проводимых технических встречах.«Окончательное решение США (по этому вопросу) будет зависеть от тактики давления, которую выберет администрация Трампа в условиях продолжающихся мирных переговоров», - отмечает агентство.