СМИ узнали подробности предложений по 12-му пакету санкций ЕС против РФ

16 ноября 2023, 9:45

По данным агентства Bloomberg, которое ознакомилось с документами, ЕС предложил запретить экспорт станков и деталей машин, которые Россия использует для производства оружия, нацеленного на Украину.

Также в пакете содержатся предложения по запрету на российские алмазы и меры по усилению ценового ограничения на российскую нефть. Также в список предлагают включитьт химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели и серводвигатели для дронов.Государства-члены намерены обсудить эти предложения на этой неделе, и они могут измениться до того, как будут одобрены.