Польша создаст собственную "Стену дронов", не дожидаясь ЕС

5 ноября 2025, 10:45

Варшава планирует начать работу над собственной «Стеной дронов», не дожидаясь ЕС. Об этом Bloomberg заявил замглавы Минобороны Польши Томчик.

Он добавил, что в этом месяце военное ведомство страны озвучит сумму инвестиций в технологии для обнаружения и подавления дронов. «Мы согласны с идеей защиты неба над всем ЕС и готовы рассмотреть внешние предложения или решения. Но приоритет мы отдаем национальным проектам», - заявил замминистра.Проект «Стена дронов» - совместная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленная на развертывание вдоль границы с РФ многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.