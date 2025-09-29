В ЕС провели переговоры по "стене дронов"

29 сентября 2025, 16:45

Совещание прошлов режиме видеоконференции, его возглавлял еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Во встрече приняли участие министры обороны стран-«прифронтовиков» ЕС: Болгарии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши и Румынии. К нам также присоединились Венгрия и Словакия, хотя ранее сообщалось, что их не будет. Отдельная сессия состоялась с министром обороны Украины, который поделился «бесценным, проверенным в боях опытом» защиты от российских дронов.



Лидеры стран Восточного фланга ЕС достигли соглашения по инициативе «Eastern Flank Watch» с «Дроновой стеной» в ее основе. Вместе с партнерами на передовой и при участии Украины, стороны пришли к общему видению архитектуры этой оборонной инициативы:



◾️ создание «Дроновой стены» как первоочередной задачи - с использованием передовых технологий обнаружения, слежения и перехвата дронов;



◾️ развертывание наземных систем обороны, включая противомобильные средства;



◾️ укрепление морской безопасности в Балтийском и Черном морях;



◾️ использование космических технологий для повышения ситуационной осведомленности.



Инициативу должны подробно обсудить на заседании Евросовета в октябре. В ЕС планируют создать специальный инструмент для финансирования «Дроновой стены».