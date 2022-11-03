ЕС готов поставлять Украине электроэнергию в случае ее дефицита

3 ноября 2022, 13:45

Об этом сообщила Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, которая сегодня прибыла в Киев с визитом.

По ее словам, энергосеть Украины, которую соединили в марте с сетью континентальной Европы, может передавать энергию в двух направлениях, так что если возникнет ее дефицит, ЕС окажет Украине помощь."Первый шаг был сделан еще в марте, когда мы через две недели синхронизировали украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы, в чем многие сомневались. В этой системе электроэнергия может передаваться в обоих направлениях. Это значит, что Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС", - сказала она.