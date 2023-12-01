ЕС согласовал пакет финансовой помощи для Украины на €50 млрд

1 декабря 2023, 10:15

Деньги будут выделены в течение следующих четырех лет. Как отметил еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Ханн, пакет помощи не оспаривался ни одной из стран ЕС.



"Главное — это поддержка Украины. Это никем не оспаривается, даже по величине", — цитирует его Sky News.