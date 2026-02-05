В ЕС согласовали механизм предоставления кредита на €90 млрд Украине

5 февраля 2026, 12:15

Послы стран ЕС согласовали механизмы предоставления Украине в 2026-2027 гг. кредита на сумму €90 млрд, в частности, разрешив третьим странам участвовать в этом процессе.

Отмечается, что кредит будет направлен, в частности, на поддержку общего бюджета Украины и ее потребностей в сфере обороны.Как пишет Reuters, соглашение предусматривает, что Киев должен использовать кредит в первую очередь для закупки оружия в Украине или ЕС, однако также может покупать его в других странах, если будут соблюдены определенные условия. «Продукция оборонного назначения должна, в принципе, закупаться только у компаний в ЕС, Украине или странах ЕЭЗ-ЕАСТ. Если военные потребности Украины потребуют срочной поставки оборонной продукции, которая недоступна в этих странах, будут применяться определенные отступления», - говорится в заявлении.После этого принятые послами ЕС законопроекты должны быть переданы в Европейский парламент для согласования и принятия.