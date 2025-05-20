ЕС запускает фонд на €150 млрд для перевооружения — Financial Times

20 мая 2025, 9:45

Источники издания сообщают, что механизм позволит странам-членам брать кредиты у Брюсселя и использовать их на закупку оружия, преимущественно путем совместных заказов.

Создание фонда вызвано войной России против Украины и давлением со стороны президента США Дональда Трампа, который неоднократно призывал Европу самостоятельно финансировать собственную оборону.Формальное утверждение ожидается в среду.Европейская комиссия представила план ReArm Europe на €150 млрд для перевооружения Европы в начале марта. На саммите 6 марта лидеры ЕС обсудили этот план и согласовали его.