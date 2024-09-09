9 сентября 2024, 13:15

ЕС выделит Франции €300 млн от доходов с РФ на закупку оружия для Украины

Франция, вместе с другими членами ЕС, будет участвовать в использовании €1,4 млрд из замороженных российских активов для поддержки Украины.



На эти средства планируется закупка боеприпасов, артиллерии и средств ПВО, которые будут переданы украинской стороне.

