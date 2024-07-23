Первые €1,4 млрд из замороженных активов России Украина получит в начале августа

23 июля 2024, 9:45

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности заявил, что на эти средства ЕС планирует профинансировать приобретение приоритетного военного оборудования для Украины — ПВО, боеприпасов для артиллерии, — а также сделать закупки для украинской оборонной промышленности.

Жозеп Боррель также заявил, что следующая встреча глав МИД ЕС состоится в Брюсселе, а не в Будапеште, из-за позиции Венгрии по Украине. Как известно, Орбан без согласования с ЕС, совершил так называемую «миротворческую миссию» в Москву и Пекин, что вызвало серьезную критику со стороны ЕС, а Европейская комиссия объявила бойкот неформальным заседаниям.Известно, что в Европе заморожены около 210 миллиардов евро активов Банка России. Общая стоимость замороженных активов российского Центробанка в мире составляет, по разным подсчётам, от 260 до 350 миллиардов евро.