Украина получила $690 млн от Японии и Канады из замороженных активов РФ

18 февраля 2026, 9:15

Украина получила $690 млн в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), который был разработан странами G7 и финансируется за счет доходов от замороженных российских активов.

Из этой суммы $544 млн поступили от Японии - это первый транш от этой страны в рамках программы, а еще $146 млн предоставила Канада.Полученные средства направлены в общий фонд государственного бюджета и будут использованы для финансирования приоритетных социальных расходов, таких как пенсионные выплаты, соцпрограммы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.