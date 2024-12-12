Минфин США объявило о выделении Украине кредита в размере $20 млрд

Погашать кредить предполагается за счет доходов от замороженных активов РФ.
Отмечается, что кредит направляется в рамках инициативы стран G7 по предоставлению Киеву займа на $50 млрд.
Лидеры G7 на саммите в Италии в июне договорились о предоставлении Украине кредита на $50 млрд и распределили его по частям между участниками проекта в соответствии с их объемами экономик. Таким образом, по этой схеме ЕС и США покрыли бы по $20 млрд, а Канада, Япония и Британия - все остальное. Однако после ЕС пришли к компромиссу в €35 млрд.
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