"Велика сімка" виділить Україні кредит на $50 млрд

28 октября 2024, 13:15

Країни-члени G7 почали публікувати деталі надання Україні кредиту на 50 млрд. доларів (це близько 45 млрд. євро).

Позика буде погашена за рахунок заморожених після 24 лютого 2022 року російських активів загальною сумою близько 280 млрд євро.Повідомляється, що кредит піде на бюджетну та військову підтримку України. Також гроші від кредиту G7 спрямують на відновлення країни від наслідків війни.Виплати можуть розпочатися вже у грудні цього року. Передбачається, що кредит буде повністю наданий Україні до кінця 2027 року.