В Минфине США предлагают дать Украине $50 млрд в кредит из активов РФ

22 мая 2024, 11:45

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что G7 поддержит Украину, используя миллиарды долларов в виде кредитов, связанных с замороженными российскими активами.



Она настаивает на соглашении по плану использования процентов, полученных от 300 млрд долларов арестованных активов. Сумма может составлять до 50 млрд долларов, но будет доступна только в виде кредитов.