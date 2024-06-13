13 июня 2024, 10:15

Деньги будут направлены на поддержки неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизирующих потребностей.

Также помощь "заложит основы для долгосрочного экономического и социального восстановления и реконструкции".В правительстве Великобритании заявили, что приоритетом для премьер-министра на саммите будет работа с партнерами по согласованию способа использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Стоимость активов, находящихся в юрисдикциях G7, составляет $285 млрд, говорится в сообщении.